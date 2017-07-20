Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, İngiltere'nin Avrupa ve Amerika'dan Sorumlu Devlet Bakanı Alan Duncan ile İngiltere Dışişleri Bakanı Boris Johnson, Bakan Çavuşoğlu'nu arayarak yasağın kaldırılmakta olduğunu söyledi.

Görüşmelerde Duncan ve Johnson'ın, Bakan Çavuşoğlu'na İngiliz makamlarının yaptığı değerlendirmenin ardından bu yönde bir karar aldıklarını aktardığı öğrenildi.



ABD ve İngiltere'nin uçuşlarda elektronik cihaz kısıtlaması



ABD, aralarında İstanbul Atatürk Havalimanı'nın da bulunduğu 8 ülkedeki 10 havalimanından, İngiltere ise Türkiye dahil 6 ülkeden gelen doğrudan uçuşlarda kabin içine diz üstü ve tablet bilgisayarla normalden büyük cep telefonlarının alınmasının yasaklandığını açıklamıştı.



ABD'nin mart ayından bu yana Türkiye'den icra edilen uçuşlarda başlattığı kabinde elektronik eşya yasağı uygulaması, 5 Temmuz'da Türk Hava Yolları'nın (THY) Atatürk Havalimanı'ndan New York'a yaptığı tarifeli seferle kaldırılmıştı/Milliyet