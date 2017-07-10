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İngiltere Parlamentosu'nda yangın

Reuters haber ajansı, İngiltere parlamentosunun tahliye edildiğini duyurdu.

İngiltere Parlamentosu'nda yangın

Reuters haber ajansı, İngiltere parlamentosunun tahliye edildiğini duyurdu.

Başkent Londra'daki parlamentoda çalışan Reuters muhabiri, parlamentoda yangın alarmının duyulmasının ardından binanın tahliye edilmeye başlandığını belirtilirken, konuya ilişkin detayların bilinmediğini aktardı.

Etiketler; #İngiltere Parlamentosu
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