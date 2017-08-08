İngiltere’ye girişlerde Türkiye’nin de dahil olduğu AB dışındaki yolcuların sınır kontrollerinde zorunlu kart doldurma işlemi sonlandırılıyor.

İngiliz Times gazetesinin haberine göre, Avrupa ülkeleri dışından gelen İngiltere’ye giren yolcular 1 Ekim 2017 tarihinden itibaren doldurması gereken göçmenlik kartlarını artık doldurmak zorunda kalmayacak.



Uçaklarda veya havalimanında dağıtılan kartların üzerinde yolcunun kişisel bilgilerini, mesleğini, İngiltere’de hangi adreste ve ne kadar kalacağını ve ayrıca uçuş bilgilerini yanıtlaması gereken sorular yer alıyor.



3.6 milyon Sterlin tasarruf sağlayacak



Gazeteye göre yaklaşık yılda 16 milyon turist ve göçmenin giriş yaptığı İngiltere havalimanları ve limanlardaki bu uygulama ülkeye yılda 3.6 milyon Sterlin tasarruf sağlamakla birlikte yolcuların pasaport kontrollerinde daha hızlı bir biçimde geçişine de olanak sağlayacak.



50 yıla yakın bir süredir kullanılan yolcu kartlarının İngiltere hükümetinin sınır kontrollerinde dijital dönüşüm planı kapsamında 1 Ekim 2017 tarihinden itibaren sonlandırılması öngörülüyor



Böylece Türkiye gibi Avrupa Birliği dışındaki ülkelerden İngiltere’ye gelen yolcular İngiltere’de nerede ve ne kadar kalacakları gibi soruları yanıtlamak zorunda kalmayacak ancak AB dışından gelen ve İngiltere’ye giriş yapan yolcular hala suç ve terörizm gözlem listesine göre kontrol ediecek