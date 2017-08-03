Alman basınına yansıyan habere göre Interpol, Avrupa emniyet teşkilatlarına terör örgütü IŞİD'in potansiyel intihar saldırganı olabilecek 173 kişinin ismini gönderdi. Listede altı Avrupalı'nın da bulunduğu belirtiliyor

Alman gazetesi Die Welt, Interpol'ün (Uluslararası Polis Teşkilatı) geçen mayıs ayında IŞİD adına intihar saldırıları düzenleme potansiyeline sahip 173 kişinin isminin bulunduğu bir listeyi Avrupa ülkelerindeki emniyet teşkilatlarına gönderdiğini yazdı.



Listedeki 132 kişinin Irak, Kuzey Afrika, Körfez ülkleri, Tacikistan ve Bangladeş'ten olduğu bildirildi. Listedeki altı kişi ise Avrupa vatandaşı olduğu belirtildi. Bu kişilerin Almanya, Belçika, Fransa, Hollanda ve Bosna'dan geldikleri ifade ediliyor.

Almanya bağlantısı



Almanya'dan IŞİD bağlantısı bulunan kişinin Kuzey Ren Vestfalya eyaletinin Solingen kentinden 27 yaşında bir Alman vatandaşı olduğu bildirildi.



Deutsche Welle Türkçe'nin haberine göre, söz konusu kişinin 2012 yılı sonbaharında önce Mısır, ardından Türkiye, son olarak ise Suriye'ye gittiği belirtildi. IŞİD'in temmuz ortasında sosyal medya hesaplarından yaptığı açıklamada bu kişinin Rakka'da öldüğünü açıkladığı kaydedildi.



Alman Emniyet Teşkilatı'nın gazetenin konuyla ilgili sorularını yanıtlamadığı bilgisine yer verildi.



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