Interpol tarafından aranan bir Türk vatandaşının Ukrayna'nın başkenti Kiev'de Borispol Havaalanı'nda yakalandığı bildirildi.

Ukrayna Sınır Korumma Servisi Basın Sözcülüğünden yapılan açıklamada, bugün Kiev'den İstanbul'a uçmaya hazırlanan bir Türk vatandaşının Interpol'ün arananlar listesinde olduğunun anlaşıldığı ve gözaltına alınarak Ukrayna polisine teslim edildiği belirtildi.



1973 doğumlu olan zanlının kasten adam öldürmek suçundan dolayı arandığı kaydedildi.

