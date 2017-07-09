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İntihar bombacısı kendini patlatmadan saniyeler önce böyle görüntülendi

Terör çirkin yüzünü her seferinde göstermeye devam ediyor. Beyni yıkanarak canlı bombaya dönüştürülen teröristler kendi hayatlarına son verirken masumlarında canlarını yakıyor. Terör örgütü IŞİD, Irak'ın Musul kentinde bu kez bir kadını, üstelik kucağındaki bebeğiyle birlikte canlı bomba olarak kullandı.

İntihar bombacısı kendini patlatmadan saniyeler önce böyle görüntülendi

Terör örgütü IŞİD beyninin yıkadığı herkesi canlı bomba saldırılarında kullanıyor. Tüyler ürperten son olay Irak'ta yaşandı.

Canlı bomba, diğer adıyla intihar saldırıları terör örgütlerinin sıkça başvurduğu yöntemlerden biri. PKK ve IŞİD aynı yöntemle bugüne kadar sayısız kez sivilleri hedef aldı.

Terörün insanlık dışı çirkin yüzü kendini bu kez Musul'da gösterdi. IŞİD'li bir kadın terörist, kucağında minicik bebeğiyle gözünü kırpmadan kendini havaya uçurdu.

Sivillerin yoğun olarak yaşadığı kalabalık alanda kucağında bebeğiyle yürüyen kadından kimse şüphelenmedi. Teröristin elinde iki kadın çantası vardı. Canlı bombadan ziyade IŞİD'den kaçmaya çalışan bir sivil gibi görünüyordu.



Sivillerin yoğun olarak yaşadığı kalabalık alanda kucağında bebeğiyle yürüyen kadından kimse şüphelenmedi. Teröristin elinde iki kadın çantası vardı. Canlı bombadan ziyade IŞİD'den kaçmaya çalışan bir sivil gibi görünüyordu.

Yerel el-Mawsleya televizyon kanalının kameramanı, saldırıdan hemen önce kadının bebeği ve patlayıcı dolu çantalarla yürüdüğü anı görüntüledi.

Kadın terörist Irak askerlerinin önünden geçti. Askerler kadına baktı ve bir kaç saniye sonra cani terörist, kendini havaya uçurdu.

Saldırıda 2 Irak askeri, canlı bomba ve kucağındaki masum bebek hayatını kaybetti.


ulusal.com.tr

Etiketler; #intihar bombacı
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