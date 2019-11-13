İpek Demiryolu, İran'dan geçecek! İran Ulaştırma Bakanı, Ulusal Kanal'a konuştu

İran, Bir Kuşak Bir Yol projesine demiryolları ile dahil oluyor.

Ulusal Kanal'a konuşan İran Ulaştırma ve Şehircilik Bakanı Muhammed İslami, yakın bir tarihte Bir Kuşak Bir Yol Projesi'nin güney koridorunda faaliyete başlayacaklarını açıkladı.

İran Ulaştırma Bakanı, güney koridorunun Çin'den Kazakistan'a ve oradan da Türkmenistan'a uzandığını ve Sarakhes Sınır Kapısı'ndan İran'a geçerek buradan Türkiye'ye ve Avrupa kıtasına uzandığını belirtti.

Bakan İslami, "İpek demiryolu üzerinde yer alan ülkeler, beş demiryolu için ortak gümrük ve tarifeleri uygulamak için üç hafta önce Ankara'da bir anlaşmaya vardı. Bu adım, Demir İpek Yolunda taşımacılığı arttıracak ve yolu kullanışlı hale getirecek önemli bir adımdır" dedi.

İran, Çin'den Türkiye ve Avrupa'ya uzanan kuzey koridorunun dışında kalmasına rağmen, varılan anlaşma ile güney koridoru ile Demir İpek Yolu güzergahında oluyor.

Yakup Aslan / Tahran

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