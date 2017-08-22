Türkiye, İran ve Rusya önderliğinde başlatılan ve Suriye krizini çözmeyi hedefleyen Astana mutabakatı; Irak için de umut oldu. Teklif, Irak'ın Moskova Büyükelçisi'nden geldi. Büyükelçi, Haydar Hadi, Astana görüşmelerine Irak devletinin de katılmak istediğini söyledi.

Türkiye, İran ve Rusya arasındaki Astana süreci krizin bölgedeki terör sorununun çözümü için umut oldu. Barzani'nin bağımsızlık referandumuyla bölmeye çalıştığı Irak devletinden, Astana'daki çözüm masasına katılma talebi geldi.



Kazakistan'în başkenti Astana'daki görüşmeleri genişletme talebi Irak Moskova Büyükelçisi'nden geldi. Büyükelçi, Haydar Hadi, "Bağdat'ın da Astana'ya katılmak istediğini" açıkladı.



Büyükelçisi Hadi, Rusya'da yayın yapan İzvestiya gazetesine konuştu. Hadi, Suriye barış görüşmelerinin bir sonraki turuna Bağdat yönetiminin olumlu katkılar yapacağını söyledi. Büyükelçi; "2003 yılından beri terörle mücadele ediyoruz. Bu konuda Suriye ile paylaşabileceğimiz zengin bir deneyimimiz var." dedi.



Öte yandan Ağustos ayı sonunda yapılması planlanan Astana görüşmelerinin bir sonraki oturumu Eylül ayı ortasına alındı.



Kazakistan Dışişleri Bakanı Kayrat Abdrahmanov, Rusya, Türkiye ve İran arasındaki görüşmelerin ertelendiğini duyurdu.



Gazetecilere konuşan Abdrahmanov, "3 ülke bir sonraki Astana görüşmesinin tarihi ve ajandası üzerinde anlaşacakları bir teknik görüşme yapmayı planlıyor" dedi. Görüşmeler teknik altyapı çalışmaları tamamlandıktan sonra Eylül ayında devam edecek.



Astana görüşmelerinin 5. turu 4-5 Temmuz'da gerçekleştirilmiş, garantör ülkeler Suriye'de dört tane gerilimi azaltma bölgesi kurulması konusunda anlaşmıştı.





ulusal.com.tr