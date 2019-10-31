Irak Başbakanı Adil Abdülmehdi istifa etmeyi kabul etti

Irak'ta hükümet karşıtı gösteriler devam ediyor.

Başkent Bağdat'ta perşembe gecesi eylemlerde 1 kişi öldü. 70 kişi yaralandı.

Hükümet binalarının ve yabancı misyonların bulunduğu Yeşil Bölge'ye girmeye çalışan göstericilere polis müdahale etti.

Plastik mermi, göz yaşartıcı gaz ve ses bombası kullanılan müdahale sırasında 1 gösterici öldü. Çok sayıda kişi yaralandı.

Öte yandan Bağdat'tan gelen habere göre Yeşil Bölge'deki ABD Büyükelçilik binasına füzeli saldırı düzenlendi. Saldırıda 1 Irak askeri hayatını kaybetti.

Irak'ta cuma gününden bu yana devam eden hükümet karşıtı gösterilerde ölenlerin sayısı 100'e ulaştı. 1 Ekim'den bu yana ise 250'den fazla Iraklı hayatını kaybetti. 11 binden fazla kişi yaralandı.

ulusal.com.tr