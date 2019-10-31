Irak Başbakanı Adil Abdülmehdi istifa etmeyi kabul etti
Irak'ta hükümet karşıtı gösteriler devam ediyor. Başkent Bağdat'ta göstericiler Yeşil Bölge'ye girmeye çalıştı. Güvenlik güçleri müdahale etti. 1 kişi öldü çok sayıda gösterici yaralandı. ABD Büyükelçiliğine ise füzeli saldırı düzenlendi 1 Irak askeri hayatını kaybetti. Gün içinde sıcak bir gelişme daha yaşandı. Irak Başbakanı Adil Abdülmehdi istifa etmeyi kabul etti.
DÜNYA 31.10.2019, 23:16
Irak'ta hükümet karşıtı gösteriler devam ediyor.
Başkent Bağdat'ta perşembe gecesi eylemlerde 1 kişi öldü. 70 kişi yaralandı.
Hükümet binalarının ve yabancı misyonların bulunduğu Yeşil Bölge'ye girmeye çalışan göstericilere polis müdahale etti.
Plastik mermi, göz yaşartıcı gaz ve ses bombası kullanılan müdahale sırasında 1 gösterici öldü. Çok sayıda kişi yaralandı.
Öte yandan Bağdat'tan gelen habere göre Yeşil Bölge'deki ABD Büyükelçilik binasına füzeli saldırı düzenlendi. Saldırıda 1 Irak askeri hayatını kaybetti.
Irak'ta cuma gününden bu yana devam eden hükümet karşıtı gösterilerde ölenlerin sayısı 100'e ulaştı. 1 Ekim'den bu yana ise 250'den fazla Iraklı hayatını kaybetti. 11 binden fazla kişi yaralandı.
ulusal.com.tr
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