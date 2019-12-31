Irak halkından ABD'ye yanıt

ABD Irak'ta Irak Ordusu'na bağlı Haşdi Şabi güçlerini vurdu. Saldırılarda hayatını kaybedenler için cenaze töreni ABD'nin Bağdat Büyükelçiliği önünde yapıldı.

Şehitlerini toprağa veren Irak halkının öfkesi ABD elçiliği önünde protestolara dönüştü. Elçilik binası işgal edildi.

Irak sınırları içerisindeki özel olarak korunan Yeşil Bölge'deki elçilik binasının duvarları ateşe verildi. "ABD'ye ölüm!" sloganları atan kalabalık, Amerikan bayrakları yaktı.

Dış kapıyı kırarak içeri giren Iraklılar, ana binanın etrafını sardı. Irak güvenlik güçleri göstericileri dağıtamak için göz yaşartıcı gaz kullandı.

Müdahaleye rağmen Iraklılar bölgeyi terk etmiyor. ABD'nin Bağdat büyükelçisi ve çalışanlar ise binadan ayrıldı.

Protestocular ABD'nin elçilik girişine, "Halk tarafından kapatıldı" yazılı tabela astı. Bölgede kaynakları göstericilerin alana eylem çadırı kurduğunu aktardı.

Haşdi Şabi 16. Türkmen Tugayı Komutanı Yılmaz Neccaroğlu, yeşil bölgeye ilk kez girildiğine dikkat çekti.

Ulusal Kanal konuşan Neccaroğlu, ABD saldırısının Irak'ın egemenliğini hedef aldığını söyledi.

ABD'nin Bağdat büyükelçiliğini işgal eden Iraklılar'ın 3 talebi var. Birincisi ABD askerlerinin Irak'tan çıkması, ikincisi Irak hükümetinin ABD ile yaptığı tüm ittifak anlaşmalarının sonlandırılması, ABD'nin Irak'tan özür dilemesini istiyor.

Iraklılar, ABD askeri kuvvetlerini ülkeden çekene kadar protestoya devam edilecekleri mesajını veriyor.

HABER: DENİZ ÇAĞLAYAN

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