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Irak'ın başkenti Bağdat'ta çifte bombalı saldırı: Ölü ve yaralılar var

Irak'ın başkenti Bağdat'ta düzenlenen iki bombalı saldırıda 5 kişinin öldüğü bildirildi.

Irak'ın başkenti Bağdat'ta çifte bombalı saldırı: Ölü ve yaralılar var

Irak'ın başkenti Bağdat  günü bombasaldırı ile uyandı. Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, Bağdat'ın Şurta er-Rabia  ve Ebu Tişir semtinde bomba yüklü iki araç uzaktan kumandayla patlatıldı

Eş zamanlı saldırılarda 5 kişi öldü, 8 kişi yaralandı.

Saldırıları henüz üstlenen olmadı.  

 

Etiketler; #bağdat #saldırı #bomba #ırak
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