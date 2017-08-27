Irak'ın başkenti Bağdat günü bombalı saldırı ile uyandı. Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, Bağdat'ın Şurta er-Rabia ve Ebu Tişir semtinde bomba yüklü iki araç uzaktan kumandayla patlatıldı
Eş zamanlı saldırılarda 5 kişi öldü, 8 kişi yaralandı.
Saldırıları henüz üstlenen olmadı.
Irak'ın başkenti Bağdat'ta düzenlenen iki bombalı saldırıda 5 kişinin öldüğü bildirildi.
Irak'ın başkenti Bağdat günü bombalı saldırı ile uyandı. Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, Bağdat'ın Şurta er-Rabia ve Ebu Tişir semtinde bomba yüklü iki araç uzaktan kumandayla patlatıldı
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