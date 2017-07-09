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Irak'ın ikinci büyük kenti Musul'un terör örgütü IŞİD'den tamamen kurtarıldığı bildirildi

Irak'ın ikinci büyük kenti Musul'un terör örgütü IŞİD'den tamamen kurtarıldığı bildirildi

Irak'ın ikinci büyük kenti Musul'un terör örgütü IŞİD'den tamamen kurtarıldığı bildirildi

Irak'ın ikinci büyük kenti Musul'un terör örgütü IŞİD'den tamamen kurtarıldığı bildirildi


Kaynak: AA
Etiketler; #ırak #musul #ışid
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