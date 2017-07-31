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Irak'ın Kabil Büyükelçiliğine saldırı

Afganistan'ın başkenti Kabil'de Irak Büyükelçiliği yakınında bir intihar saldırısı gerçekleşti.

Irak'ın Kabil Büyükelçiliğine saldırı

Afganistan'ın başkenti Kabil'de Irak Büyükelçiliğine yönelik bomba yüklü araçla saldırı düzenlendiği, saldırının ardından çıkan çatışmanın sürdüğü bildirildi.

Kabil emniyetinden 2 yetkili, bomba yüklü aracın Irak'ın Kabil Büyükelçiliği önünde infilak ettiğini, ardından da silahlı bir kişinin büyükelçilik binasına girmeye çalıştığını belirtti.

Bölgede bulunan görgü tanıkları olay yerinden silah sesleri geldiğini aktardı.

Olayda ölen ya da yaralananlara ilişkin herhangi bir bilgi paylaşılmazken saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

Etiketler; #ırak #canlı bomba #patlama #haber #Irak Büyükelçiliği #Afganistan #kabil
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