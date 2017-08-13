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Irak'ın kuzeyinde 2 ABD askeri öldürüldü

ABD öncülüğündeki koalisyon güçlerinin Irak'ın kuzeyinde yaptığı operasyonlarda iki ABD askerinin öldüğü, beşinin yaralandığı bildirildi.

Irak'ın kuzeyinde 2 ABD askeri öldürüldü

ABD öncülüğündeki koalisyon güçlerinin Irak'ın kuzeyinde yaptığı operasyonlarda iki ABD askerinin öldüğü, beşinin yaralandığı bildirildi.

Birleşik Görev Gücü Doğal Kararlılık Operasyonundan yapılan yazılı açıklamaya göre, Kuzey Irak'ta 13 Ağustos'ta düzenlenen operasyonlarda iki ABD askeri hayatını kaybetti, beşi yaralandı.

Açıklamada, konuyla ilgili soruşturmanın devam ettiği belirtildi.

Terör örgütü DEAŞ karşıtı koalisyonun komutanı Korgeneral Steve Townsend de yaptığı yazılı açıklamada, "DEAŞ karşıtı tüm koalisyon, bu kahramanlar için en derin taziyelerini sunmaktadır." ifadesi kullandı.


Kaynak: AA
Etiketler; #ırak #abd
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