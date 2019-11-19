Irak İstihbaratı açıkladı: IŞİD'liler SDG'ye rüşvet vererek kaçtı

IŞİD Türkiye'de saldırı planlıyor.

İddianın sahibi Irak istihbarat şefi Korgeneral Saad al Allaq. ABD'li CNN televizyonuna konuşan Iraklı yetkili Türkiye'ye gelerek yeni bir terör saldırısı planı yapan IŞİD'liler hakkındaki dosyaları Türk yetkililere verdiklerini söyledi.

Allaq, Suriye'nin doğusundan Gaziantep'e kaçan IŞİD'lilerin geniş mali kaynaklara erişiminin olduğunu belirtti.

Irak istihbarat şefi, Türkiye'ye kaçan militanların Irak ve Suriye'deki kamplarda bulunan IŞİD tutuklularını kaçırma planları olduğunu da sözlerine ekledi.

CNN'in röportajında en dikkat çeken noktalardan biri de IŞİD'lilerin Suriye'den nasıl kaçtıkları. Irak İstihbarat şefi, Türkiye'ye kaçan IŞİD'lilerin SDG'li teröristlere rüşvet verdiklerini açıkladı.

Allaq, IŞİD'lilerin bu yılın başında Suriye'nin doğusundan kaçtığını ve SDG'ye rüşvet ödeyerek Gaziantep'e ulaştıklarını söyledi.

CNN televizyon kanalı, Allaq'ın açıklamaları üzerine görüştükleri Türk yetkililerin konunun araştırıldığını söylediğini aktardı.





ulusal.com.tr