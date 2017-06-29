Irak Savunma Bakanlığı, Musul'un terör örgütü IŞİD işgalinden tamamen kurtarıldığını ilan etti. Bakanlık, terör örgütünün yıkımına uğrayan Büyük Nuri Camisinin, Irak ordusunun kontrolüne geçtiğini duyurdu.

Irak Savunma Bakanlığı, Musul'un IŞİD'den tamamen kurtarıldığını açıkladı. Arap medyası, Musul'un tüm bölgelerinin ele geçirildiğini ve terör örgütü IŞİD'in mağlup edildiğini duyurdu.



Açıklamada IŞİD lideri El Bağdadi'nin sözde halifeliğini ilan ettiği Büyük Nuri Camisi ve Hadba Minaresi'nin Irak ordusunun kontrolüne geçtiği bildirildi. Terör örgütü IŞİD, 22 Haziran'da bin 400 yıllık cami ve minaresini havaya uçurmuştu.



Savunma Bakanlığı, güçlerin kentin batısına ilerlemeyi sürdürdüğünü kaydetti. Açıklamada "IŞİD artık Musul'da tek bir bölgeye bile sahip değil. Militanların teslim olmaktan başka seçeneği yok. IŞİD'in Irak'taki varlığı sonsuza kadar bitti" dendi.



Terör örgütü IŞİD, geçen yıl elindeki toprakların dörtte birini kaybetti. 2014'ten bu yana Irak'ta kaybettiği alan ise yüzde 65'in üstünde. Örgütün Ortadoğu'nun batısındaki en büyük merkezi El Bab ise, Fırat Kalkanı Harekâtı'yla 23 Şubat tarihinde geri alındı.



ulusal.com.tr