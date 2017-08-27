Irak, 1 hafta önce başlattığı operasyonda, Türkmen kenti Telafer'i, terör örgütü IŞİD'den geri aldı. Irak ordusundan yapılan açıklamada Telafer'in IŞİD militanlarından tamamen kurtarıldığı, kentin içinde temizlik operasyonlarının sürdüğü belirtildi. Telafer Irak ile Suriye sınır bölgesinde IŞİD’in son büyük kalesiydi.

Irak Başbakanı Haydar el İbadi, 20 Ağustos'ta başladığını duyurduğu Telafer'i kurtarma operasyonu tamamlandı. Irak ordusu uzun süredir terör örgütü IŞİD'in kontrolünde olan Türkmen kentinin geri alındığını duyurdu.



Irak ordusu ve bağlı güçler Musul'a bağlı ilçenin sembolü olan Telafer Kalesine dün Irak bayrağı asmıştı.



Operasyonu yöneten Korgeneral Abdulemir Yarullah yaptığı yazılı açıklamada "Batı ve güney cephesinde çatışmaların sonra erdiğini, kentin kuzeyinde ise çatışmaların yer yer devam ettiğini" belirtmişti. Irak ordusundan yapılan açıklamada da Telafer'in tamamen geri alınmasının an meselesi olduğu belirtilmişti.



Sputnik’e konuşan General Necim Cuburi “Kent genelinde IŞİD’in elinde hiçbir bölgenin kalmadığını, temizleme operasyonun sürdüğünü" belirtti. General Cuburi, IŞİD'in Telafer sınırları dışında kalan son askeri bölgesinin en kısa sürede ortadan kaldırılacağını da söyledi.



Irak’ın kuzeybatısında bulunan Telafer kent merkezinde temizlik operasyonlarının sürdüğü duyuruldu. Telafer, Irak ile Suriye sınır bölgesinde IŞİD’in son büyük kalesi konumundaydı.



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