Irak Parlamentosundan beklenen karar geldi

Irak Meclisi, oy çokluğuyla, ABD güçlerinin ülkeden çıkarılması kararı aldı.

Mecliste yapılan olağanüstü oturumda, oy çokluğuyla ABD ve diğer yabancı güçlerin ülkeden çıkarılmasına karar verildi.

Meclisten yapılan açıklamada, kararın uygulanması yükümlüğünün hükümette olduğu belirtildi.

Oylamanın ardından mecliste, “ABD’ye hayır”, “Mühendis’e evet, “Süleymani’ye evet” ve “Ey işgalci çık dışarı” sloganları attıldı.

Irak Başbakanı Abdul Mehdi, "Artık Amerikan birliklerinin Irak’tan ayrılma zamanı" açıklamasını yaptı.

Oturum başlamadan önce “Amerika’ya hayır” ve “Bağdat özgür kalacak, Amerika dışarı” sloganları atıldı.

Irak Başbakanı Adil Abdulmehdi'nin yaptığı açıklamalar şöyle; "O gün öldürülmeseydi Süleymani ile görüşecektik. Süleymani bir Suudi Arabistanlı'ya İran'ın mesajını teslim etmeyi planlıyordu. Süleymani ve Mühendis'in öldürülmesi politik bir suikasttır. Parlamentoyu acilen Irak'taki yabancı askerlerin varlığı konusunda önlemler almaya davet ediyorum. "