Irak Savunma Bakanlığı, Telafer ilçesinin IŞİD'den kurtarılması için düzenlenecek operasyonun hazırlıklarının tamamlandığını duyurdu.
Bakanlık tarafından yapılan yazılı açıklamada, tüm askeri birimlerin Telafer operasyonuna hazır olduğu ifade edildi.
Haşdi Şabi'nin de operasyona aktif bir şekilde katılacağının belirtildiği açıklamada, Irak uçaklarının da operasyon kapsamında IŞİD hedeflerini havadan bombalayacağı kaydedildi.
Musul'un 65 kilometre batısında yer alan kent 3 yıldır IŞİD'in kontrolündeydi.
ulusal.com.tr
Irak'ın Telafer kentinin IŞİD'ten kurtarılmasına yönelik operasyonun hazırlıkları tamamlandı. Açıklama, Irak Savunma Bakanlığı'ndan yapıldı.
Irak Savunma Bakanlığı, Telafer ilçesinin IŞİD'den kurtarılması için düzenlenecek operasyonun hazırlıklarının tamamlandığını duyurdu.
ULUSAL KANAL MOBİL UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?
Ulusal Kanal, 24 saat kesintisiz canlı yayın ve haberlerle
şimdi cebinizde
Android cihazlar için Google Play Store'dan
iOS cihazlar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.