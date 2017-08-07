Irak'ın Telafer kentinin IŞİD'ten kurtarılmasına yönelik operasyonun hazırlıkları tamamlandı. Açıklama, Irak Savunma Bakanlığı'ndan yapıldı.

Irak Savunma Bakanlığı, Telafer ilçesinin IŞİD'den kurtarılması için düzenlenecek operasyonun hazırlıklarının tamamlandığını duyurdu.



Bakanlık tarafından yapılan yazılı açıklamada, tüm askeri birimlerin Telafer operasyonuna hazır olduğu ifade edildi.



Haşdi Şabi'nin de operasyona aktif bir şekilde katılacağının belirtildiği açıklamada, Irak uçaklarının da operasyon kapsamında IŞİD hedeflerini havadan bombalayacağı kaydedildi.



Musul'un 65 kilometre batısında yer alan kent 3 yıldır IŞİD'in kontrolündeydi.





ulusal.com.tr