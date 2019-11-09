Irak'ta ABD üssüne füzeli saldırı
ABD üssüne saldırı düzenlendi. Irak'ın Musul kentindeki Kayyara Askeri Hava Üssü'ne 17 Katyuşa füzesi ile saldırı düzenlendi. Saldırıda car kaybı yaşanmadı
DÜNYA 09.11.2019, 14:15
Irak'ta ABD üssüne 17 Katyuşa füzesi ile saldırı düzenlendi.
ABD askerlerinin konuşlandığı Musul'daki Kayyara Askeri Hava Üssü'ne füzeli saldırı yapıldı. Saldırıda can kaybı yaşanmadı.
Musul'un güneyinde ve kent merkezine 70 kilometre mesafede yer alan askeri hava üssü, terör örgütü IŞİD'den alındığı 2016'dan bu yana ABD askerlerince kullanılıyor.
Amerikan askerleri söz konusu hava üssünde Irak güvenlik güçlerine danışmanlık hizmeti veriyor.
ulusal.com.tr
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