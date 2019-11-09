Irak'ta bilanço ağırlaşıyor

Irak'ın Basra kentinde cuma günü düzenlenen gösterilere güvenlik güçlerinin müdahalesi sonucu iki gösterici daha hayatını kaybetti.

Perşembe akşamı Basra Valiliği önünde sivil itaatsizlik eylemi başlatan göstericilere güvenlik güçlerinin gerçek mermiyle ateş açması sonucu 8 kişi hayatını kaybetmişti.

Başkent Bağdat ile 3 kentte son 4 gün içerisinde protesto gösterilerinde meydana gelen şiddet olaylarında 23 kişi hayatını kaybederken binden fazla kişi de yaralandı.

Geçen Ekim ayından itibaren başlayan hükümet karşıtı protesto gösterilerinde 280'den fazla kişi hayatını kaybetti. 12 binden fazla kişi yaralandı.

Hükümet karşıtı gösteriler devam ederken Irak Başbakanı Adil Abdulmehdi, eylemcilerin taleplerinin meşru olduğunu ifade etmişti. Ancak hükümetin istifası halinde sorunların daha da derinleşeceği uyarısında bulunmuştu.

ulusal.com.tr