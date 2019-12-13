Irak'ta erken seçim senaryoları

Siyasi istikrasızlık sonrası şiddetli gösterilere sahne olan Irak'ta erken seçim ihtimali güçlendi.

Gösteriler sonrası 29 Kasım'da istfa eden Başbakan Adil Abdulmehdi'den sonra yeni başbakan seçilemedi. Meclise yeni başbakanı belirlemesi için verilen süre 17 Aralık Salı günü dolacak. Başbakanı belirleme yetkisi Cumhurbaşkanına devredilecek.

Cumhurbaşkanı Behram Salih'i de yeni bir başbakan görevlendiremez ise yasalara göre 60 gün içinde erken seçime gidelecek. Hali hazırda parlamentodaki yerini koruyan Sadr ve İbadi hareketi ise zaten yeniden seçimden yana.

Bu belirsizlik havası, ülke üzerindeki güç ve hakimiyet çekişmesi gösterileri kontrolsüz hale getirdi. Haşdi Şabi’nin kurumsal pozisyonuna ilişkin tartışmalar ve Terörle Mücadele Birimininin kaldırılması, Irak'taki pazarlığın göstergesi olarak yorumlanıyor.

Çok sayıda uzman şiddet ve kaos ortamında sağlıklı bir seçimin yapılamayacağı görüşünde hem fikir.

Amerika'nın Saddam Hüseyin'i devirmesi, devamında yaşanan iç savaş, daha sonra ise IŞİD ile mücadele sürecini yaşayan Irak zorlu bir dönemden daha geçiyor.

Ekim ayının başından bu yana işsizlik, yolsuzluk ve kamu hizmeti yetersizliği talebi ile başlayan gösterilerde şiddetin dozu her geçen gün artıyor.

Irak Cumhurbaşkanı Behram Salihi, Musul gezisi sırasında saldırıya uğradı. Öfkeli bir kalabalık Cumhurbaşkanının konvoyunu taşladı, Salihi'yi araçtan inmeye zorladı.

Şuana kadar 460 kişinin yaşmını yitirdiği ülkede, Haşdi Şabi kontrol noktalarınında arasında bulunduğu 4 yarı yerde bombalı eylemler düzenlendi.

Salahaddin ve Diyala vilayetlerinde düzenlenen saldırılarda 15 kişi öldü. Saldırıyı üstlenen olmadı.

Güvenlik kaynakları saldırıların IŞİD terör örgütünün izlerini taşıdığını belirtiyor. Suriye'deki IŞİD'lilerin bir kısmının Irak'a geldiği rapor ediliyor.

Bombalı saldırıların yankısı sürerken Vesbe Meydanı'nda bir gencin cansız bedeni vince asıldı.

17 yaşında olduğu belirtilen Heysem Ali İsmail'in önce evinde linç edildiği, sürüklenerek meydana getirildiği görüntüler yayınlandı.

Görüntüler üzerine Birleşmiş Milletlerden, şiddetin durdurulması çağrısı yapıldı. Duyuruda, "Vesbe Meydanı'ndaki olay, mutlak bir çöküşün göstergesidir. Irak güvenlik güçlerine, barışçıl göstericilerin tam korunması çağrısında bulunuyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Başkent Bağdat ve Kerbela'da da gösteriler sürüyor. Çatışmalarda çok sayıda protestocu yaralandı.

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