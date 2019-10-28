Irak'ta eylemler büyüyor

Irak'ın başkenti Bağdat'ta gösteriler sürüyor.

Bağdat ve Mustansiriye üniversitelerinin başlattığı eylemlere başka üniversitelerden öğrenciler ve memurlar da katıldı.

Tahrir Meydan'ında göstericiler ve polis arasında çatışmalar yaşanıyor.

Başbakan Adil Abdulmehdi, Terörle Mücadele Gücüne, başkentin bazı bölgelerine konuşlanması talimatı verdi.

Irak Dışişleri Bakanlığından, gösterilerde orantısız güç kullanıldığı yönündeki haberleri yalanladı.

Açıklamada bu tür haberlerin derin endişeyle karşılandığını bildirildi.

Lübnan'da gösteriler 10 günü geride bıraktı.

Beyurt sokaklarındaki eylemlere ordu müdahale etti. Göstericilerle güvenlik güçleri arasında arbede yaşandı.

Göz yaşartıcı gazın yanı sıra plastik ve gerçek mermilerin kullanıldı, çok sayıda kişi yaralandı.



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