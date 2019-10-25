Irak'ta gerilim tırmandı
Irak'ta yolsuzluk ve yoksulluk karşıtı gösteriler dün geceden itibaren tekrar başladı. Şu ana kadar 2 gösterici hayatını kaybetti. Emniyet güçlerine kırmızı alarm verildi. Başbakan Abdulmehdi reform paketi açıkladı. Iraklı başbakan yoksullara yardım yapılacağını söyledi.
Irak'ta Ekim ayı başında ekonomik sebeplerle başlayıp sonra sönen gösteriler tekrar alevlendi.
Göstericiler perşembeyi cumaya bağlayan gece hükümet binalarının ve büyükelçiliklerin bulunduğu güvenli Yeşil Bölge'ye girmeye çalıştı.
Güvenlik güçleri, Yeşil Bölge'ye yakınlaşmak isteyen hükümet karşıtı göstericilere ses bombası ve göz yaşartıcı gazla müdahale etti.
Müdahale sırasında 1 gösterici hayatını kaybetti.
Cuma günü hükümeti protesto etmek isteyen göstericiler, sabah erken saatlerde Bağdat'ın merkezindeki Tahrir Meydanı'nda toplandı.
Tahrir Meydanı'nda toplanan göstericilere polis sert müdahale etti. 1 gösterici öldü. Böylece son 24 saate hayatını kaybeden gösterici sayısı 2'ye yükseldi.
Tahrir Meydanı'na gelen onlarca ambulans, atılan gaz bombalarından etkilenen yaralıları çevredeki hastanelere taşıdı.
Gösteriler Bağdat dışında diğer kentlere de sıçradı.
Irak İçişleri Bakanlığı, ülkede düzenlenmesi planlanan gösterilerden dolayı tüm emniyet teşkilatına "kırmızı alarm" talimatı verdi.
Irak Başbakanı Adil Abdulmehdi ise reform paketini açıkladı. Abdulmehdi, anayasal bir alternatif olmadan hükümetin istifasının kaosa yol açacağını söyledi.
Irak Başbakanının açıklamasında mezhepçiliğin rejim sorununu beraberinde getirdiğini söyledi. kabinede revizyona gidileceğini kaydetti.
Başbakan Abdulmehdi, ayrıca yolsuzlukla mücadele edileceğini ve yoksul ailelere 100 Dolar destek verileceğini belirtti.
1 Ekim'de "işsizlik, yolsuzluk ve kamu hizmeti yetersizliği" nedeniyle düzenlenen gösterilerde 10 gün içinde 110'un üzerinde kişi ölmüş, 6 binden fazla kişi yaralanmıştı.
ulusal.com.tr
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