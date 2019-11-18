Irak'ta gösteriler devam ediyor

Irak'ın başkenti Bağdat ile ülkenin orta ve güney kentlerinde 25 Ekim'de başlayan hükümet karşıtı gösteriler devam ediyor.



Ülkenin başkenti Bağdat'tan gelen görüntülerde eylemcilerin mağazaları ve depoları ateşe verdiği görülüyor.



Bağdat'ta bazı mağazalara ait depolar ateşe verildi.



Öte yandan başkentte hükümet karşıtı göstericiler, güvenlik güçlerinin müdahalesine rağmen Yeşil Bölge'ye giden güzergâhtaki Ahrar Köprüsü'ne yerleşti.



Güvenlik güçlerinin ses ve göz yaşartıcı bombalarına rağmen göstericiler köprüye çıktı. Göstericilerin yerleşmesi üzerine yeniden araç ve yaya trafiğine kapandı.



Irak'ta 1 Ekim'de başlayan ve halen devam eden gösterilerde 319'den fazla kişi hayatını kaybetti, 15 binden fazla kişi de yaralandı.

ulusal.com.tr