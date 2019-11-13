Irak'ta gösteriler devam ediyor

Irak'ta gösteriler sürüyor. Başkent Bağdat başta olmak üzere ülkenin farklı kentlerinde göstericiler sokak eylemlerine devam ediyor.



Salı akşamı Bağdat'ta güvenlik güçleri göstericilere göz yaşartıcı gaz ile müdahale etti. Müdahale sırasında göstericiler ara sokaklara kaçtı. Müdahalenin ardından Irak bayrakları ve dövizler taşıyan göstericiler tekrar toplandı.



Görüntülerde maske ve baret takan göstericilerin yaş ortalamalarının oldukça genç olduğu görülüyor.



Göstericiler güvenlik güçlerine sapanlarla taş attı. Şehir merkezi'ndeki Hallani Meydanı'nda toplanan göstericiler burada güvenlik kuvvetlerinin müdahalesine karşı barikatlar kurdu. Şehir merkezinde evlerin çatılarında ise çok sayıda silahlı güvenlik görevlisi dikkat çekti.



Birleşmiş Milletler yetkilileri göstericilere karşı ölümcül silahların kullanıldığını rapor etmişti.



Irak Başbakanı Adil Abdulmehdi, salı günü yaptığı açıklamada "Güvenlik güçleri sadece 10 günlük bir süre zarfında gerçek mermi kullandı. Bu zaten hükümetin olaylarla ilgili açtığı özel soruşturmada yer alıyor" ifadelerini kullandı.



1 Ekim'den bu yana devam eden gösterilerde hayatını kaybeden göstericilerin sayısı 319, yaralı sayısı ise 15 bin olarak bildirildi.

ulusal.com.tr