Irak'ta gösteriler iç kargaşaya dönüştü

Irak'ta gösterilerin kontrolden çıkmasıyla birlikte kaos ülke geneline yayılıyor.



Kerbela kentinde dün gece düzenlenen gösterilerde protestocuların üzerine ateş açıldı. 2'si polis 15 kişi hayatını kaybetti. 865 kişi yaralandı.



Başkent Bağdat'ta ise sokağa çıkma yasağına rağmen binlerce kişi Tahrir Meydanı'nı doldurdu. Göstericiler, sokağa çıkma yasağına tepki göstererek, "Bizi evde tutamazsınız" şeklinde slogan attı.



Tahrir Meydanı'nın çevresinde konuşlanan güvenlik güçleri, protestocuları dağıtmak için göz yaşartıcı gaz ve ses bombasıyla müdahale etti.



Başkent Bağdat başta olmak üzere ülkenin orta ve güney kentlerine yayılan eylemlerde ekim ayının başından bu yana yaklaşık 200 kişi hayatını kaybetti, 8 bine yakın kişi yaralandı.

ulusal.com.tr

