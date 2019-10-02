Irak'ta hükümet ve yolsuzluk karşıtı gösteriler sürüyor. Gösterilerde şu ana kadar 3 kişi öldü, 100'ü aşkın Iraklı yaralandı. Yabancı misyonların bulunduğu Yeşil Bölge'de olağanüstü güvenlik önlemleri alındı.

Bağdat'ta yönetim karşıtı gösteriler devam ediyor.



Mısır'da Cumhurbaşkanı Sisi ve yolsuzluk karşıtı gösteriler sonrası Iraklılar sosyal medyada "1 Ekim'de buluşuyoruz" diyerek örgütlendi.



Sosyal medya üzerinden yapılan gösteri çağrıları hiçbir siyasi parti veya grup üstlenmedi. Ancak halk sokağa çıktı.



Bağdat'ın güneyinde yer alan Zafaraniye bölgesinde güvenlik güçlerinin göstericileri dağıtmak için gerçek mermi kullandığı bildirildi.



Bağdat'ın kuzeyindeki Eş-Şaab ile doğusundaki Belediyat bölgelerinde de göstericilerle güvenlik güçleri arasında arbede çıktı. Buradaki bazı göstericiler, araba tekerlekleri yakarak yolları trafiğe kapattı.



Öte yandan Irak güçleri hükümet binalarının ve yabancı misyonların bulunduğu Yeşil Bölge'ye giden tüm yolları trafiğe kapatarak, üst düzey önlemler aldı.



1 Ekim'de güvenlik güçlerinin hükümeti protesto eden göstericilere müdahalesi sonucu 3 kişi ölmüş, 100'den fazla kişi yaralanmıştı. Ayrıca Bağdat dışında Basra, Meysan, Zikar, Divaniye ve Kerbela'da da gösteriler düzenlendi.



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