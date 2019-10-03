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Irak'ta gösterilerde 12 kişi hayatını kaybetti

Irak'ta iki gündür süren hükümet karşıtı gösterilerde 12 kişi hayatını kaybetti. Başkent Bağdat'ta sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Bağdat'taki Yeşil Bölge'ye füzeli saldırı düzenlendi. Can ve mal kaybı yaşanmadığı açıklandı

Irak'ta gösterilerde 12 kişi hayatını kaybetti

Irak'ta iki gündür hükümet karşıtı gösteriler nedeniyle gerelim yaşanıyordu. Bugün ise başkent Bağdat'tan bir patlama haberi geldi.

Bağdat'taki hükümet binalarının ve yabancı misyonların yer aldığı Yeşil Bölge'nin girişine zırhlı araçlar konumlandırılmış. Olası saldırılara karşı teyakkuz durumuna geçilmişti.

Ancak alınan önlemlere rağmen Yeşil Bölge'ye saldırı düzenlendi. Yeşil Bölge'ye iki füze atıldı ve patlama meydana geldi. Saldırıda can ya da kaybı olmadığı bildirildi.

Irak'ta iki gündür süren hükümet karşıtı gösterilerin ardından başkent Bağdat'ta sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

Öte yandan Bağdat dışında gösterilerin devam ettiği Zikar vilayetindeki gösterilerde 7 kişi öldü, 112 kişi yaralandı. Yaralananların 15'inin polis olduğu bildirildi.

Irak genelinde iki gündür süren gösterilerde ölü sayısı 12'ye yükseldi.

ulusal.com.tr

Etiketler; #ırak
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