Irak'ta hükümet karşıtı gösteriler devam ediyor

Irak'ta 25 Ekim'de tekrar başlayan hükümet karşıtı gösteriler nedeniyle ülke zor günlerden geçiyor.

Hükümet başkent Bağdat'ta sokağa çıkma yasağı ilan etmiş ancak göstericiler yasağı tanımadı.

Bağdat'ın merkezindeki Tahrir Meydanı'nda toplanan göstericilere, güvenlik güçleri gaz bombasıyla müdahale etti.

Bağdat'ın ardından Babil'de de sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

Önceki gün hükümetin istifasını isteyen Sadr Hareketi lideri Mukteda es-Sadr ise ülkenin güneyindeki Necef ilinde düzenlenen hükümet karşıtı gösterilere katıldı.

Öte yandan İran lideri Ayetullah Ali Hamaney, Irak ve Lübnan'daki hükümet karşıtı gösteriler hakkında konuştu.

Hamaney, Irak ve Lübnan'daki hükümet karşıtı eylemlerin ülke dışından organize edildiğini iddia etti. İran dini lideri "ABD ve Batılı ülkelerin istihbarat servisleri bölgedeki bazı ülkelerin parasal desteğiyle kaos çıkarmaktadır" dedi.

Hamaney halkın taleplerini haklı bulduğunu ifade etti. Ancak yabancı güçlerin bu talepleri kullanarak Irak ve Lübnan'da karışıklık çıkardıklarını söyledi.

Birleşmiş Milletler'in son açıklamasına göre Irak'ta 1 Ekim'den bu yana devam eden protestolarda 229 göstericinin yaşamını yitirdi.

Lübnan'da ise 17 Ekim'de ekonomik durum ve vergilere karşı başlayan protestolar, Başbakan Saad Hariri'nin istifasına yol açtı.

ulusal.com.tr

