Irak'ta hükümet krizi sürüyor

Meclise verilen süre 17 Aralık'ta doluyor ama hâlâ başbakan belirlenemedi. Ülkede ekonomik ve siyasi istikrarsızlığa karşı başlayan kitlesel gösteriler devam ediyor.



Başta başkent Bağdat olmak üzere çok sayıda kentte eylemler düzenleniyor.



Şiddetin dozunun arttığı gösterilerden sonra bir sağduyu açıklaması da Irak Türkmen Cephesi Başkanı Erşat Salihi'den geldi.



Salihi, gösterilen yapıldığı alanların iyi korunması gerektiğine işaret etti.



Güvenlik güçlerinin eylemleri şiddet ile bastırma eyilimine karşı olduklarını söyledi Salihi.



Erken seçime doğru gidildiğinin sinyalini veren Türkmen Cephesi Başkanı Salihi, yeni kurulucak hükümetten haklarını korumalarını isteyeceklerini belirtti.



Bir isim üzerinde uzlaşamayan meclise verilen süre dolduğunda yetki Cumhurbaşkanına geçecek. Ama Cumurbaşkanı Berhem Salihi'nin meclise önereceği isimlerin oylamadan geçemeyeceğine kesin gözüyle bakılıyor.



Parlamentodaki mevcut partiler de yeniden seçim taraftarıyken, halk siyasette yeni liderler arayışında.

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