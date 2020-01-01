Irak'ta hükümet kurma çabaları

Irak'ta başbakanlık koltuğu hala boş. Abdulmehdi'nin istifasının üzerinden bir aya yakın süre geçmesine rağmen yeni bir hükümet kurulamadı.

Cumhurbaşkanı Berhem Salih'i, meclisin en büyük koalisyonu "Bina" tarafından sunulan başbakan adayı olarak Yüksek Öğretim Bakanı Kusay es-Süheyl'i ismini onaylamadı. "Bina", Sadr, Nasr, Sairun, Ulusal Hikmet Akımı ve Vataniye Koalisyonu'ndan destek göremedi.

Yasanın tanıdığı süre zarfında Salihi'nin adayı onaylamaması krizi derinleştirdi. Çünkü Salihi, Irak Anayasası'na göre meclisteki en büyük koalisyonunun adayını onaylamakla yükümlü. Sokağın tepkisinden çekindiği için Süheyl'e sıcak bakmadığı belirtilen Salih, Anayasa Mahkemesi'ne başvurdu.

Anayasa başvuruyu inceledi, meclisteki en büyük koalisyona işaret etti.

Irak meclisindeki kaos, sokak eylemlerinin baskı ile arttı. Taraflar arasında uzlaşı yolu açılamadı. Cumhurbaşkanı Salihi'ye istifa çağrısı yapıldı.

Bu esnada Eski Irak Terörle Mücadele Kurumu Başkanı Korgeneral Abdulgani el-Esedi, Başbakanlık için adaylığını açıkladı.

Meclisteki bağımsız isimler ise başbakanlık için Eski İletişim Bakanı Muhammed Tevfik Allavi'yi önerdi. Adaylığı için imza topladı.

Yeni yılın ilk haftasında meclisteki krizin çözülmesi bekleniyor. Meclisin Cumhurbaşkanı Salihi'yi köşeye sıkıştırırak istafaya zorlayacağı belirtiliyor.



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