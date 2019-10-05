Irak'ta hükümet karşıtı gösterilerde ölenlerin sayısı 100'e yükseldi. Yaralı sayısının 2 bine yükseldiği belirtiliyor. Kötü yönetim ve işsizlik karşıtı gösteriler Bağdat bayta olmak üzere Irak şehirlerine yayılıyor. Göstericiler Başbakan Abdulmehdi'nin istifasını istiyor. Iraklı politikacılar ise erken seçim çağrısı yapıyor

Irak'ta 1 Ekim'de başlayan hükümet ve yolsuzluk karşıtı gösterilerde bilanço ağırlaşıyor. Gösterilerde ölenlerin sayısı 100'e yükseldi. Yaralı sayısının ise 2 bine yaklaştığını ifade ediliyor.



Hayatını kaybedenler arasında güvenlik gücü mensuplarının da olduğu belirtiliyor.



Gösteriler başta Bağdat olmak üzere Irak'ın pek çok kentine yayılmış durumdu. Gösterilere katılanların ise daha çok gençlerden oluştuğu dikkati çekiyor.



Özellikle gençlerin yer aldığı gösterilerde Iraklılar hükümetin kötü yönetimini, işsizlik, yoksulluk ve barınma sorunu gibi sorunlar dile getiriliyor.



Protesto edilen tüm olumsuzlukların altında ise ABD'nin Irak'ı işgali yatıyor. Ülke 16 yıldır toparlanmaya çalışsa da Iraklıların hayatı bir türlü normale dönemiyor.



Bölge kaynakları devlet memurları ve onların çevresindeki küçük bir azınlık dışında bütün ülkede vatandaşların zor yaşam şartları altında ezildiğini bildiriyor.



Protestolar yabancı ülkeler tarafından kendi menfaatleri doğrultusunda kullanılmaya çalışılsa da halkın dile getirdiği tepkiler gerçek.



Uluslararası ilişkiler uzmanları ise ABD ve İsrail'in haklı ekonomik gerekçelerle başlayan protestoları İran'ı baskı altına almak için provoke etmeye çalıştığını söylüyor.



Yolsuzluk ve kötü yönetime karşı başlayan eylemler süresince protestocuların talebi de değişti. Protestocular artık Irak Başbakanı Adil Abdulmehdi'nin istifasını istiyor.



Irak Başbakanı Abdulmehdi ise son olarak sokağa çıkma yasağının kaldırılması için talimat verdi. Ayrıca hükümet göstericilerin temsilcileriyle görüştü.



Öte yandan Abdulmehdi, Şiilerin en büyük dini merci Ali es-Sistani'nin taleplerini yerine getirmek için komisyon kurulacağını söyledi.



Sistani, cuma günkü mesajında göstericilerin taleplerini yerine getirmek için bağımsız kişilerden oluşan komisyon kurulmasını istediğini bildirmişti.



Sadr Hareketi lideri Muktada es-Sadr da ülkedeki gerginliği sona erdirmek için hükümetin istifa etmesi ve erken seçime gidilmesi çağrısında bulundu.



Bir erken seçim çağrısı da eski Irak Başbakanı Haydar el-İbadi'den geldi. İbadi, 2020'yi geçmeyecek şekilde ve ulusal görevleri yerine getirebilecek meşru anayasal bir hükümetin kurulmasını istedi.



Irak Meclis Başkanı ise göstericilerin taleplerini desteklediklerini bildirdi.



Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres Irak'taki gelişmeleri yakından takip ettiğini belirtti. Gösterilerde çok sayıda kişinin hayatını kaybetmesinden derin üzüntü duyduğunu ifade etti.



Türk Dışişleri Bakanlığı Irak hükümetine çağrı yaptı. Çağrıda "Irak Hükümeti'nin halkın beklentilerinin karşılanmasını teminen gereken adımları atacağına inanıyoruz" denildi.



ulusal.com.tr

