Irak'ta olaylar ülke çapına yayıldı

Irak'ta hükümet karşıtı eylemler devam ediyor. Bilanço ağırlaşıyor.



Haftasonu devam eden eylemlerde ülkenin güneyindeki Zikar vilayet merkezi Nasıriye'de 4 kişi hayatını kaybetti. 90 kişinin yaralandığı bildirildi.



1 Ekim'den bu yana devam eden gösterilerde hayatını kaybeden gösterici sayısı 319, yaralıların sayısı ise 15 binin üzerinde olarak açıklandı.



Irak'ta devam eden olaylar hakkında Beyaz Saray'dan açıklama yapıldı.



Açıklamada Irak'taki mevcut durum için İran sorumlu tutuldu.



Beyaz Saray, Irak hükümetine göstericilere yönelik şiddete son verme, seçim reformu yapma ve erken seçim çağrısında bulundu.



Birleşmiş Milletler de Irak'taki krize çözüm bulmak amacıyla bir dizi öneri sıraladı.



Barışçıl gösterilere müdahale edilmemesi çağrısı yapıldı. Kaçırma vakalarıyla ilgili kapsamlı soruşturma başlatılması ve faillerin ortaya çıkarılması istendi. Yasaları ihlal edenlerin kanunlara göre cezalandırılması gerektiği vurgulandı. Birleşmiş Milletler ayrıca tüm kamuoyu önünde hem bölgesel hem de uluslararası topluma "iç işlerimize müdahil olmayın ve egemenliğimize saygı duyun çağrısında bulunulması" tavsiye edildi.

ulusal.com.tr