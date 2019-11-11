Irak'ta olaylar ülke çapına yayıldı

Irak'ta olaylar devam ediyor. Haftasonu Nasıriye'de 4 kişi gösterilerde hayatını kaybetti. 90 kişi yaralandı. Beyaz Saray olaylardan İran'ı sorumlu tuttuğunu açıkladı. Birleşmiş Milletler ise Irak Hükümeti'ne bir dizi çözüm önerisi sundu. Öneriler içinde barışçıl gösterilere müdahale edilmemesi ve suç işleyen faillerin cezalandırılması yer alıyor. Irak'ta 1 Ekim'den bu yana 319 kişi hayatını kaybetti.
Irak'ta hükümet karşıtı eylemler devam ediyor. Bilanço ağırlaşıyor.
Haftasonu devam eden eylemlerde ülkenin güneyindeki Zikar vilayet merkezi Nasıriye'de 4 kişi hayatını kaybetti. 90 kişinin yaralandığı bildirildi.
1 Ekim'den bu yana devam eden gösterilerde hayatını kaybeden gösterici sayısı 319, yaralıların sayısı ise 15 binin üzerinde olarak açıklandı.
Irak'ta devam eden olaylar hakkında Beyaz Saray'dan açıklama yapıldı.
Açıklamada Irak'taki mevcut durum için İran sorumlu tutuldu.
Beyaz Saray, Irak hükümetine göstericilere yönelik şiddete son verme, seçim reformu yapma ve erken seçim çağrısında bulundu.
Birleşmiş Milletler de Irak'taki krize çözüm bulmak amacıyla bir dizi öneri sıraladı.
Barışçıl gösterilere müdahale edilmemesi çağrısı yapıldı. Kaçırma vakalarıyla ilgili kapsamlı soruşturma başlatılması ve faillerin ortaya çıkarılması istendi. Yasaları ihlal edenlerin kanunlara göre cezalandırılması gerektiği vurgulandı. Birleşmiş Milletler ayrıca tüm kamuoyu önünde hem bölgesel hem de uluslararası topluma "iç işlerimize müdahil olmayın ve egemenliğimize saygı duyun çağrısında bulunulması" tavsiye edildi.