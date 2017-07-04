Usta oyuncu hayatını kaybetti
Usta oyuncu hayatını kaybetti
Sınırda canlı bomba yakalandı
Sınırda canlı bomba yakalandı
Türk Henkel Kimya hakkında soruşturma başlatıldı
Türk Henkel Kimya hakkında soruşturma başlatıldı
CHP'li vekil hastaneye kaldırıldı
CHP'li vekil hastaneye kaldırıldı

Irak'ta yakıt deposu yandı: 43 yaralı

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nde yer alan Süleymaniye kentindeki bir yakıt deposunda çıkan yangında ilk belirlemelere göre 43 kişinin yaralandığı belirtildi.

Irak'ta yakıt deposu yandı: 43 yaralı

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nde yer alan Süleymaniye kentindeki bir yakıt deposunda çıkan yangında ilk belirlemelere göre 43 kişinin yaralandığı belirtildi.

Süleymaniye-Kerkük yolu üzerindeki Erbat bölgesinde büyük bir yakıt deposunda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

AA muhabirine konuşan Süleymaniye Sağlık Müdürü Dr. Miran Muhammed, şimdiye kadar olay bölgesinden 43 kişinin ambulanslarla hastaneye kaldırıldığını söyledi.

İtfaiye ekiplerinin kontrol altına aldığı yangında büyük zarar meydana geldiği kaydedildi.


Kaynak: AA
Etiketler; #yangın #Süleymaniye #ırak #43 yaralı
banner863
Önceki Haber
Manisaspor, Atilla Erel'i kadrosuna kattı
Sonraki Haber
Bitlis'te hırsızlık zanlısı 3 kişi tutuklandı
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.