Irak'ta yaşanan sokak gösterileri sürüyor

Irak'ta devam eden gösterilerde can kaybı yaşanmaya devam ediyor.

Ülkenin güneyindeki Zikar vilayetinin merkezi En-Nasıriyye kentinde yaşanan gösterilerde, güvenlik güçleri ve göstericiler arasında yaşanan arbedede 2 kişi yaşamını yitirdi, 18 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, gösterilerde, bir grup eylemci, İçişleri Bakanlığı'na ait Nasıriyye kentindeki bir mühimmat deposunu ateşe verdi.

Güvenlik kaynakları depodaki bazı mühimmatın infilak ettiğini açıkladı.

Öte yandan dün de Zikar vilayetinde gerçekleşen gösterilerde 4 kişi ölmüş, 90 kişi de yaralanmıştı.

Irak Meclisi İnsan Hakları Komisyonundan yapılan yazılı açıklamada, 1 Ekim'den bu yana ülkede devam eden gösterilerde, hayatını kaybeden göstericilerin sayısının 301'e, yaralıların da 15 bine ulaştığı ifade edilmişti.

ulusal.com.tr