Irak'taki hükümet karşıtı gösterilerde son üç günde hayatını kaybedenlerin sayısı 42'ye yükseldi.

Irak'ta hafta başında başlayan hükümet ve yolsuzluk karşıtı gösterilerin bilançosu ağırlaşıyor. Eylemlerin dördüncü gününde ölü sayısı 42'ye yükseldi. Öte yandan gösterilerde İran karşıtı sloganlar atılmaya başlandığı da gelen bilgiler arasında. İran Irak ile arasındaki iki sınır kapısını kapattı.



Irak'ta 1 Ekim'de başlayan hükümet ve yolsuzluk karşıtı gösterilerde bilanço ağırlaşıyor. Gösterilerde ölenlerin sayısı 42'ye yükseldi. bin 177 kişinin yaralandı.



Mısır'da başlayan yolsuzluk karşıtı eylemlerin ardından Irak'ın başkenti Bağdat'ta başlayan gösteriler İkar, Meysan ve Babil kentlerine yayıldı.



Irak hükümeti Bağdat başta olmak üzere birçok şehirde sokağa çıkma yasağı ilan etti. Ancak gösteriler devam etti.



Irak'ın başkenti Bağdat'ta devam gösteriler nedeniyle Yeşil Bölge'de sıkı güvenlik önlemleri sürüyor. Önceki gün buraya füzeli saldırı düzenlenmiş, can kaybı yaşanmamıştı.



Ayrıca Irak yönetiminin, ülkede internete ve sosyal medyaya erişimi yavaşlattığı ve durdurduğu da gelen bilgiler arasında.



Dikkat çeken nokta ise Irak hükümetini hedef alan gösterilerin İran karşıtı bir hale dönüşmesi oldu.



İran, Irak ile arasında iki sınır kapısını gösteriler nedeniyle kapatmıştı.



Irak'taki gösteriler dördüncü gününe girerken "İran dışarı, özgür Bağdat" sloganları atılmaya başladı ve İran bayrakları yakıldı.



ulusal.com.tr



