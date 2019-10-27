Irak'taki gösterilerde ölü sayısı 63'e yükseldi

Irak Bağımsız Yüksek İnsan Hakları Komiserliği tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Cuma günü yeniden başlayan gösterilerde Bağdat'ta 10, Meysan'da 14, Zikar'da 15, Basra'da 7, Musenna'da 1, Babil'de 4 ve Divaniyye'de de 4 kişi hayatını kaybetti. Böylece gösterilerdeki toplam ölü sayısı 63'e yükseldi." denildi.

Açıklamada, söz konusu gösterilerde aralarında güvenlik güçlerinin de bulunduğu yaralı sayısının ise 2 bin 592'e çıktığı belirtildi.

Göstericiler İran'ın "ülkede artan etkisini" protesto etti

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, İran'ın Kerbela'daki konsolosluk binası önünde toplanan Iraklılar, ülkelerinde "İran nüfuzunun artmasına" tepki gösterdi.

"İran dışarı" sloganları atan göstericilerden bazıları konsolosluğu çevreleyen duvarlara tırmanarak Irak bayrağı açtı.

ABD'nin 2003 yılında Irak'ı işgal etmesinin ardından eski rejimin devrilmesinden bu yana, İran'ın ülkede etkisi önemli ölçüde artarken, Tahran'ın buradaki silahlı grupların yanı sıra ülkeyi yöneten Şii partilerle de yakın ilişki içinde olduğu belirtiliyor.

Iraklılar, işsizlik, yolsuzluk ve kamu hizmeti yetersizliğini protesto amacıyla ülkenin çeşitli bölgelerinde gösteriler düzenliyor.

1 Ekim'de harekete geçen eylemciler, Erbain törenleri nedeniyle ara verdikleri gösterilere dün tekrar başladı.

Başta Bağdat olmak üzere ülkenin orta ve güney kentlerine yayılan eylemlerde ekim ayının başından bu yana yaklaşık 200 kişi hayatını kaybetti, 8 bine yakın kişi de yaralandı.