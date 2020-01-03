Irak'tan Kasım Süleymani açıklaması

Irak Başbakanı Adil Abdulmehdi, yazılı açıklama yaptı.

Abdulmehdi, Süleymani, Mühendis ve diğer yetkili isimlerin ABD tarafından öldürülmesini şiddetle kınadı.

"Süleymani ve Mühendis'in IŞİD'e karşı zafer kazanan sembol liderler" olduklarını söyleyen Irak başbakanı, suikastın Irak halkı, devleti ve hükümetine karşı düşmanlık içerdiğini söyledi.

Ülke egemenliğinin ihlal edildiğini vurgulayan Abdulmehdi, saldırıyla birlikte bölgede yıkıcı bir savaşın fitilinin ateşlendiği belirtildi.

Abdulmehdi ayrıca, saldırıyı görüşmek üzere Meclis'e olağanüstü toplanma çağrısı yaptı.

ulusal.com.tr