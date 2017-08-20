Irak Türkmen Cephesi Başkanı Salihi, Irak Bölgesel Yönetimi'nin 25 Eylül'deki bağımsızlık referandumunu Türkmenlerin çoğunlukta yaşadığı bölgelerde yapmasını kabul etmediklerini belirtti.

Irak Türkmen Cephesi (ITC) Başkanı Erşet Salihi, Irak Bölgesel Yönetimi (IKBY) Yüksek Referandum Heyeti ile yaptığı görüşmeye ilişkin AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.



Salihi, şöyle konuştu:



"Üç vilayette (Erbil-Duhok ve Süleymaniye) yapmak istedikleri referandumu Bağdat merkezi hükümetiyle konuşmaları gerektiğini söyledik. Irak merkezi hükümetinin de buna karşı tutumu belli ve itiraz ediyor. Kerkük, Tuzhurmatu ve diğer Türkmen bölgelerindeki referandumu kesinlikle reddediyoruz. Bunu çok açık ve net bir şekilde gelen heyete söyledik. Eğer birlikte yaşamak istiyorsak, çoğunluk veya azınlık diye bir halk olmamalıdır. Eğer birinci çoğunluktaki halk Kürtlerse, diğer birincisi bizleriz (Türkmenler). Bu bölgeler coğrafi olarak aslında Türkmen bölgeleridir."



"Türkmenleri koruyacak silahlı bir güç gerek"



"Türkiye ve Türk dünyasına şunu söylüyoruz; bölgede kimse bizi yalnız bırakmasın. Aksi takdirde eririz. Burada bir mezhep kavgası vardır." diyen Salihi, şunları kaydetti:



"Irak'ta merkezi hükümet ve Kuzey Irak yönetimi var. Bunların Peşmergesi, öbür tarafın ordusu ve Haşdi Şabisi var. Benim neyim var? Bizim de güçlü bir silahlı grubumuzun olması lazım. Irak Türkmenlerinin bölgede huzurlu ve güvenli bir şekilde yaşayabilmeleri için kesinlikle silahlı bir teşkilatı veya ordusu olması lazım."