Irak Ulusal Güvenlik Konseyi: ABD'nin ülkedeki askeri varlığına son verilebilir

ABD'nin Bağdat'taki saldırısı üzerine Irak hükümeti harekete geçti. Irak Ulusal Güvenlik Konseyi, saldırıyı değerlendirdi.

Konsey, seçime kadar işleri yürütmek ile görevlendirilen eski Başbakan Adil Abdulmehdi başkanlığında toplandı.

İran Devrim Muhafızları Ordusuna bağlı Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani ve Haşdi Şabi Komutan Yardımcısı Ebu Mehdi el-Mühendis'e karşı ABD tarafından düzenlenen saldırı kınandı.

Saldırının ülke egemenliğini ihlal ettiğinini belirten Konsey, olağanüstü toplantı kararı aldı.

Toplantının gündemi ABD'nin Irak'taki askeri ve siyasi varlığı olacak. Çünkü konseye göre hava saldırısı, ABD kuvvetlerinin Irak'ta bulunma şartlarının dışına çıktığı anlamını taşıyor.

Parlamentoda yapıalcak olağanüstü oturumda "ABD'nin ülkede askeri varlığına son veren bir karar alınabileceği" bildirildi.

Eski Irak Başbakanı Abdulmehdi, dün yaptığı yazılı açıklamada suikastın Irak halkına ve devletine düşmanlık içerdiğini söylemişti.

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