Irak’ta ABD üssü yakınlarına roket atıldı

Reuters haber ajansı, Irak'ın Selahaddin vilayetinde ABD askerlerinin bulunduğu Beled üssü yakınına roket düştüğünü bildirdi.

Ajansın geçtiği haberine göre, Irak'ın Selahaddin vilayetindeki Fazlen bölgesine henüz kaynağı belli olmayan bir roket düştü.

Emniyet kaynakları, olay sonucunda herhangi bir ölü yada yaralanan olmadığını bildirdi.

Roketin düştüğü bölge, ABD askerlerinin bulunduğu Beled üssü yakınlarında yer alıyor.

Beled üssü, Bağdat'ın 80 kilometre kuzeyinde bulunuyor.