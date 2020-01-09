banner1199

banner1202

banner1197

banner1203

Irak’ta ABD üssü yakınlarına roket atıldı

Irak'ın Selahaddin şehrinde ABD askerlerinin bulunduğu Balad askeri üssünün bulunduğu bölgeye roket düştü.

DÜNYA 09.01.2020, 21:45 09.01.2020, 23:04
Irak’ta ABD üssü yakınlarına roket atıldı

Reuters haber ajansı, Irak'ın Selahaddin vilayetinde ABD askerlerinin bulunduğu Beled üssü yakınına roket düştüğünü bildirdi.

Ajansın geçtiği haberine göre, Irak'ın Selahaddin vilayetindeki Fazlen bölgesine henüz kaynağı belli olmayan bir roket düştü.

Emniyet kaynakları, olay sonucunda herhangi bir ölü yada yaralanan olmadığını bildirdi.

Roketin düştüğü bölge, ABD askerlerinin bulunduğu Beled üssü yakınlarında yer alıyor.

Beled üssü, Bağdat'ın 80 kilometre kuzeyinde bulunuyor.

#ırak #abd
Yorumlar (0)
parçalı az bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
Takımlar O P
Takımlar O P
Takımlar O P