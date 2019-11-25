Irak’ta bilanço ağırlaşıyor

Irak’ta hükümet karşıtı olarak başlayan gösteriler şiddet eylemleri olarak devam ediyor.

Irak’ta eylemler haftasonu da devam etti. Başkent Bağdat başta olmak üzere, Basra ve Zikar vilayetlerinde eylemcilerle güvenlik güçleri karşı karşıya geldi. Zikar’da eylemciler valilik binasını ateşe verdi.

Haftasonu süren gösterilerde 6 protestocu hayatını kaybetti, 158 kişi yaralandı.

1 Ekim'de başlayan gösterilerde şu ana kadar 300'ün üzerinde kişi hayatını kaybetti, 15 binden fazla kişi yaralandı.

ulusal.com.tr