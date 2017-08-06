Irak'tan ayrılarak bağımsızlık ilan etmek isteyen Barzani'ye, Bağdat yönetimi, petrol ihracını keserek yanıt verdi. Irak Milli Petrol Şirketi, işlettikleri sahalardan Ceyhan'a giden petrol akışını kestiklerini duyurdu.

Irak'ta Eylül ayındaki bağımsızlık referandumu öncesi taraflar kozlarını bir bir masaya koyuyor.



Mesut Barzani liderliğindeki federal Kürt bölgesinin ülkeden ayrılmasını istemeyen Bağdat yönetimi, önleyici ekonomik yaptırımları devreye sokuyor.



Bu kapsamda Irak Milli Petrol Şirketi, Adana Ceyhan'a ulaşan petrol sevkiyatını durdurduklarını açıkladı. Şirketin çıarttığı petrolden elde edilen gelirler, anlaşma uyarınca Bağdat ve Erbil arasında yarı yarıya bölüşülüyordu.



Bağdat yönetimi Kürt Bölgesel Yönetimi arasında petrol gelirlerinin paylaşılması konusunda bir çok kez sorun çıkmıştı.



Petrol şirketinden bir yetkili, Barzani'nin basın organı Rudaw'a yaptığı açıklamada kararın teknik değil politik olduğunu söyledi.



Geçtiğimiz hafta Irak merkezi yönetimi İranlı yetkililerle görüşerek Kerkük petrolü konusunda bir anlaşma imzalamıştı.



İran Petrol Bakanı Bejen Zengene "Kerkük - İran Petrol Boru Hattı'nın inşasının uygulanmasıyla ilgili yeni anlaşma yapıldı." demişti. Yine anlaşma kapsamında İran doğalgazının Irak'a ihracatı da gündemde gelmişti.



Barzani'nin bağımsızlık referandumu kararına Bağdat ile birlikte Tahran yönetimi de karşı çıkıyor.



ulusal.com.tr