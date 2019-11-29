Irak’taki olaylarda bilanço artıyor
Irak’ta iki aydır devam eden olaylarda ölenlerin sayısı dramatik bir artış gösteriyor. Zikar ve Necef’teki eylemlerde iki gün içinde 50’den fazla kişi yaşamını yitirdi. Irak Devleti, tüm kentlerde kriz masası kurulduğunu açıkladı.
Irak’taki olaylarda iki günde 50 kişi hayatını kaybetti. 580 kişi yaralandı.
Güvenlik güçlerinin Zikar vilayetindeki hükümet karşıtı gösterilere müdahalesi sonucu 32 kişi hayatını kaybetti, 230 kişi yaralandı.
Zikar Valisi Adil Duheyli, olayın ardından istifa etti.
Necef kentinde ise eylemcilere ateş açıldı. 18 kişi öldü, 350 kişi yaralandı.
Necef'teki olaylara tanık olanlar, sivil kıyafetli kişilerin göstericilere ateş açtığını söyledi. Necef’teki olaylarda İran’ın Necef Başkonsolosluğu ateşe verildi. Irak Dışişleri Bakanı Muhammed Ali el-Hekim, Tahran yönetiminden özür diledi.
Ülkede bu gelişmeler yaşanırken Irak Savunma Bakanlığına bağlı Ortak Operasyonlar Komutanlığından açıklama yapıldı. Kent valileri başkanlığında tüm kentlerde kriz masası kurulduğu ifade edildi.
Irak’ta 1 Ekim’de patlak veren olaylarda bugüne kadar 400 civarında kişi öldü. 15 binden fazla kişi yaralandı.
ulusal.com.tr
|Takımlar
|O
|P
|Takımlar
|O
|P
|Takımlar
|O
|P
|Takımlar
|O
|P