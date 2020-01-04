İran'a taziye mesajları

Abhazya Cumhuriyeti Parlamentosu, ABD'ye tepki gösterdi.

Abhazya'dan Tahran'a iletilen mesajda, "Devlet terörizminin canavarca ve benzeri görülmemiş bir örneği" olarak tanımlandı.

ABD'nin Irak'ta uluslararası hukuku çiğnediğini dikkat çeken Abhazya, KasIm Süleymani'nin ailesine de başsağlığı diledi.

Filistin'de efsane komutan olarak anılan Süleymani için taziye çadırı kurdu.

İsrail ablukasındaki Gazze'de kurulan taziye çadırı doldu taştı, ABD bayrakları yakıldı.

Suriye de emperyalizme direnişte Şam'ın yanında olan komutanı unutmadı.

Şam'da da hüzün ve öfke hakim.

Pakistan'da haLk sokaklarda ABD'ye tepki gösterdi.

Bu görüntüler ise Hindistan'dan.

Hindistan'da Kaşmir bölgesinde ABD'ye karşı sokaklarda eylemler yapıldı. Tahran'a destek verildi.



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