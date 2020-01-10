İran'a yönelik psikolojik savaş

İran'dan 176 yolcu ile Kiev'e gitmek için havalandıktan sonra düşen boeing tipi Ukrayna Havayollarına ait uçak üzerinden Tahran hedef alındı.

Boeing teknik bir arıza olduğunu açıkladı. Ukrayna ise "terör ihtimali" üzerinde durdu. Bu açıklamayla tartışmalar başladı.

Uçakta 63 Kanada vatandaşını kaybeden Kanada cephesinden açıklama Başbakan Justin Trudeau'dan geldi.

Basın toplantısı düzenleyen Trudeau, Kanada istihbaratının elinde uçağın kazara İran'a ait füze ile vurulduğuna dair kanıtlar olduğunu iddia etti.

Aynı iddialar İngiltere Başbakanı Boris Johnson,tarafından da gündemre getirildi. İngiliz Başbakan, ellerinde Ukrayna uçağının İran'a ait füzeyle vurulduğunu gösteren bilgi bulunduğunu iddia etti.

Kanada ve İngiltere gibi ABD Başkanı Donald Trump da uçağın teknik nedenlerle düşmüş olması ihtimaline şüpheyle yaklaştığını belirtti.

İran hükümeti ise bu açıklamaların "psikolojik savaş" ürünü olduğunu savunuyor. Tahran'dan yapılan açıklamada, inceleme yapmak üzere Kanada, İngiltere ve Ukrayna'lı yetkikiler davet edildi.

İran'ın çağrılardan sonra inceleme yapmak üzere Ukrayna'dan bir heyet Tahran'a gitti.

İran Sivil Havacılık İdaresi, düşen uçağın kara kutusunun incelemesi aylarca sürebileceğini açıkladı. Sürecin şeffaf yürütüleceği vurguyan İran, Ukrayna'nın da inceleme komitesinde yer almasını istiyor.



ulusal.com.tr