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İran bir İHA daha düşürdü

İran güvenlik kaynakları ülkenin güneyinde bulunan Mahsehr bölgesinde yabancı bir ülkeye ait İnsansız Hava Aracını imha ettiklerini bildirdi.İran Hava Kuvvetleri İHA'nın düşürüldüğünü onaylarken insansız hava aracının, ülkenin güney hava sahası sınırlarını ihlal ettiğini açıkladı.

DÜNYA 08.11.2019, 14:10 08.11.2019, 14:12
İran bir İHA daha düşürdü

İran Hava Kuvvetleri  İHA'nın düşürüldüğünü onaylarken insansız hava  aracının, ülkenin güney hava sahası sınırlarını ihlal ettiğini açıkladı.İmam Humeyni Limanı yakınlarında vurulan İHA'nın yerli hava savunma sistemi tarafından etkisiz hale getirildiğini ve düşürülen  İHA'nın enkazına ulaşmak için çalışmaların devem ettiği bildirildi.

ulusal.com.tr

#iha #Mahsehr #iran
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