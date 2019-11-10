İran Cumhurbaşkanı Ruhani duyurdu

ABD'nin yaptırımlar, provokasyonlar ve çeşitli tacizlerle işgal etme planları yaptığı İran'da 53 milyar varil petrol rezervi keşfedildi

Açıklamayı İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani yaptı. İran Devlet televizyonu, Ruhani'nin Yezd kentinde halka hitaben yaptığı konuşmada "Mevcut rezervi yaklaşık üçte bir oranında artıracak yeni petrol rezervinin keşfedildiğini açıkladığını" duyurdu.

Ruhani, 2 bin 400 kilometrekarelik alanda 80 metre derinlikteki rezervin 53 milyar varil olduğunu belirtti. 2015 verilerine göre İran 157 milyar varil civarındaki petrol rezerviyle Venezuela, Suudi Arabistan ve Kanada'nın ardından dünyada 4'üncü sırada yer alıyor.

Ruhani bu önemli açıklamayı yaparken, küçük bir gurup tarafından protesto edildi. Söz konusu gruba "Halkı temsil etmiyorsunuz" diye karşılık veren Ruhani, yolsuzluklar konusunda şeffaf olunması gerektiğini söyledi.

ulusal.com.tr