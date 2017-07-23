"İzin vermeyeceğiz"
İstanbul büyük yangın
İstanbul büyük yangın
Tüm öğrenciler dikkat! Yeni dönem başladı
Tüm öğrenciler dikkat! Yeni dönem başladı
4 terörist güvenlik güçlerine teslim oldu
4 terörist güvenlik güçlerine teslim oldu

İran'da 5,4 büyüklüğünde deprem (Son Depremler)

İran'ın Kirman eyaletine bağlı Sireç kırsalında 5,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

İran'da 5,4 büyüklüğünde deprem (Son Depremler)

Tahran Üniversitesi Jeofizik Enstitüsü Sismoloji Merkezinden yapılan  açıklamada, yerel saatle 22.02'de kaydedilen depremin, yerin 10 kilometre  derinliğinde meydana geldiği bildirildi.
 
Depremin yol açtığı hasarla ilgili henüz açıklama yapılmadı.

Etiketler; #iran #deprem
Önceki Haber
Dunford: Türkiye Rusya'dan S-400 hava savunma sistemi satın almadı
Sonraki Haber
Fenerbahçe Sturm Graz maçı hazırlıklarını sürdürdü
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.