İran'ın Kirman eyaletine bağlı Sireç kırsalında 5,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Tahran Üniversitesi Jeofizik Enstitüsü Sismoloji Merkezinden yapılan açıklamada, yerel saatle 22.02'de kaydedilen depremin, yerin 10 kilometre derinliğinde meydana geldiği bildirildi.



Depremin yol açtığı hasarla ilgili henüz açıklama yapılmadı.